Papa Francesco, la frase rubata: "Non è un po' pericoloso?", lo sfregio ai fedeli pugliesi

26 novembre 2021

Grosso scivolone per Papa Francesco che, durante un incontro con i fedeli pugliesi giunti all’udienza di mercoledì a Roma, si è lasciato andare a una domanda un po' bizzarra. Dopo aver chiesto loro da dove arrivassero, infatti, il Pontefice ha detto: "Ma la Puglia è un po’ pericolosa, no?". Ricevendo come riposta un sonoro coro di no da parte dei fedeli. Un siparietto piuttosto curioso, che ha subito attirato l'attenzione dei presenti.

Il video che riprende il momento ha già fatto il giro dei social e del web, diventando virale in poco tempo. Il primo a pubblicare le immagini, comunque, è stato Savino Montaruli dell’associazione "Nati per resistere", che a corredo del filmato ha scritto: "Roba da matti!". Il breve incontro, come spiegato da La Stampa, si è tenuto durante l’udienza generale del mercoledì e si è svolta nell’aula Paolo VI.

L’episodio, come era prevedibile, sta provocando non poche reazioni. Anche perché Bergoglio è stato più volte in Puglia. In ogni caso, bisognerebbe capire in che contesto il Pontefice abbia detto quelle parole e soprattutto come sia andato avanti il discorso, visto che il video si interrompe subito dopo questa frase. Appena un mese fa il sindaco di Bari e presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani, Antonio Decaro, aveva incontrato il Papa all’udienza generale. E a tal proposito aveva detto: "È stato per me un onore ascoltare le parole che il Santo Padre affettuosamente rivolge alla nostra comunità".

