Covid, il bollettino del 28 novembre: balzo di ricoveri in reparto e in terapia intensiva. Boom di contagi in Lombardia

Sono 12.932 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sabato 27 novembre erano stati 12.877) a fronte di 512.592 tamponi effettuati su un totale di 118.335.763 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di domenica 28 novembre. Nelle ultime 24 ore sono stati 47 i decessi (ieri 90), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 133.674. Con quelli di oggi diventano 5.007.818 i casi totali di Covid in Italia.

Attualmente i positivi sono 186.443 (+7.497), 180.481 le persone in isolamento domiciliare. Continuano a salire i ricoveri Covid: + 14 in terapia intensiva per un totale di 638 con 39 nuovi ingressi. In salita anche i ricoveri in reparto a 4.964 complessivi con un balzo di +138. I dimessi/guariti sono 4.687.701 con un incremento di 5.383 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (2.493), poi il Veneto (2.082), l'Emilia-Romagna (1.344), il Lazio(1.255) e la Campania (1.147). Il tasso di positività sale così dal 2,2 al 2,5%.

In particolare in Lombardia con 113.407 tamponi effettuati è di 2.493 il numero di nuovi casi di Covid con un tasso di positività che sale al 2,2% (era 1,5%). Cresce il numero di ricoverati in terapia intensiva (+1, 91) e nei reparti (+15, 789). Sono 5 i decessi, che portano il totale a 34.349 morti da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 855 i positivi segnalati a Milano, 134 a Bergamo, 284 a Brescia, 185 a Como, 51 a Cremona, 55 a Lecco, 53 a Lodi, 120 a Mantova, 212 a Monza, 106 a Pavia, 72 a Sondrio e 278 a Varese.

