Orso Carrito, niente letargo: dall'Abruzzo la foto che sconvolge l'Italia, ecco cosa rischia

01 dicembre 2021 a

Juan Carrito è un orso particolarmente famoso all’interno del Parco nazionale d’Abruzzo. In molti sperano che vada in letargo, dato che si sta rendendo protagonista di alcune incursioni nel centro abitato di Roccaraso. Più che paura, la gente è però incuriosita e ammirata da questo esemplare maschio e giovane di orso, che è rimasto attivo per il momento.

Forse perché ancora non ritiene che ci siano le condizioni di freddo rigido e neve di cui ha bisogno per andare in letargo. In attesa che si decida ad andarci, c’è una persona che ha deciso di scrivergli una lettera, pubblicata dall’ente Pnalm: si tratta di Alessio Giancola, allenatore trail running. “Tu non mi conosci, anche se frequentiamo gli stessi luoghi - ha esordito - le stesse strade del mio paese e gli stessi sentieri e monti che lo circondano, io invece ti conosco perché tra noi sei diventato una star. Forse in silenzio mi hai anche visto passare e non mi hai voluto disturbare, perché sei un tipo discreto e non vuoi dare fastidio”.

“Adesso tutti ti cercano - si legge nella lettera - tutti ti fotografano e fanno video. Sei il nostro amato Carrito. Nonostante tu stia bene qui fra noi ti chiedo di fuggire. Fuggi lontano prima che l’uomo possa decidere che tu non sei adatto a fare l’orso. Tu forse non lo sai e hai fiducia nell’uomo, ce lo hai fatto capire in questi giorni, ma fidati di me e torna a correre sui monti distante da colui che oggi ti ama e domani ti potrebbe mettere sul banco degli imputati”.

