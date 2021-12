Super green pass, "mezza Italia in zona gialla": Natale da incubo, chi lo trascorrerà in semi-lockdown

08 dicembre 2021 a

Mentre è in corso la riflessione da parte del governo presieduto da Mario Draghi sulla proroga dello stato di emergenza (che scade a fine anno), mezza Italia rischia di dover trascorrere il Natale in zona gialla. Per ora il super green pass ha prodotto un primo risultato importante, quello di aver spinto le prime dosi a un numero record (circa 42mila in un solo giorno) che non si registrava da metà ottobre. Resta però il problema dei contagi, spinto anche dalla nuova variante Omicron.

Stano ai dati Agenas aggiornati al 7 dicembre, sono nove le Regioni italiane che hanno superato la soglia del 10% di posti letto occupati nelle terapie intensive: si tratta di Alto Adige, Calabria, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Trentino e Veneto. La situazione più critica al momento è quella del Friuli, che è indirizzato addirittura verso la zona arancione, avendo il 16% di posti occupati in rianimazione e il 24% di quelli in reparti ordinari.

Tutte le altre Regioni sopraccitate sono invece vicine alla soglia del 15% di ricoveri ordinari e per questo potrebbero finire in zona gialla nel giro di una o al massimo due settimane: Natale in semi-lockdown quindi, è questa la prospettiva che incombe sull’Italia nonostante l’introduzione del super green pass.

