Bollette, "sforzo senza precedenti": il bazooka di Draghi da un miliardo, cosa cambia per le famiglie italiane

09 dicembre 2021 a

a

a

“Si tratta di uno sforzo senza precedenti”. Così Mariastella Gelmini ha definito il decreto approvato dal Consiglio dei ministri, che prevede per l’anno nuovo 3,8 miliardi per calmierare gli aumenti delle bollette legate all’energia. Il governo presieduto da Mario Draghi è quindi pronto a mettere in campo un miliardo in più di quanto previsto in precedenza pur di far fronte al problema del caro-bollette.

“Uno sforzo che si somma a quelli già effettuati - è stato il commento della ministra per gli Affari regionali - e che consentirà alle famiglie di affrontare con maggiore serenità i mesi che ci attendono”. In manovra già erano stati previsti 2 miliardi, a cui si aggiungevano 500 milioni dal “tesoretto fiscale” e altri 300 milioni grazie all’intesa siglata in precedenza in Consiglio dei ministri. Il miliardo aggiuntivo previsto dal nuovo decreto sarà sicuramente di aiuto agli italiani per far fronte all’aumento delle bollette energetiche.

Inoltre il governo ha deciso di incrementare a 1,8 miliardi il fondo per l’acquisto di vaccini e farmaci necessari per la lotta contro il Covid: altri 50 milioni vengono invece stanziati per le forze dell’ordine che sono tutti i giorni impegnate in prima linea contro la pandemia. Nella bozza di decreto approvato in Cdm è previsto anche che i contributi a fondo perduto destinati alle attività danneggiate dal Covid verranno erogati anche a chi è inadempiente per una o più cartelle esattoriali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.