Bollettino 10 dicembre: quarta ondata, nuovo record di contagi e morti. Verso la proroga dello stato di emergenza?

Nuovo boom di casi e decessi collegati al Covid. Dopo i giorni di festa, è ripresa a pieno ritmo l’analisi del tamponi e ciò è la diretta conseguenza del del nuovo aumento registrato, che rappresenta un record per quanto concerne la quarta ondata. Il bollettino di oggi, venerdì 10 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 20.497 contagiati, 11.777 guariti e 118 morti a fronte di 716.287 tamponi analizzati.

Il tasso di positività è sceso al 2,9 per cento (ieri era al 4, ma a causa di un numero di test molto basso), mentre continua ad aumentare la pressione sul sistema sanitario nazionale. Non a caso diverse Regioni rischiano di finire in zona gialla proprio a ridosso del Natale: inevitabile quando, oltre all’incidenza, vengono superate le soglie di posti letto occupati. Oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +150, mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +5.

Alla luce dei dati che stanno emergendo a ridosso delle feste di Natale, sembra scontato che si vada verso la proroga dello stato di emergenza, la cui scadenza è fissata per il 31 dicembre. “Può essere utile perché ci permette di affrontare la pandemia con una struttura commissariale - ha dichiarato il sottosegretario Costa - quindi può essere ragionevole prorogarlo. Con questo rimo in due mesi e mezzo potremmo completare la somministrazione delle terze dosi”.

