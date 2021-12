Meteo, l'anticiclone di Santa Lucia: inversione termica, chi vivrà la "mini-estate"

12 dicembre 2021 a

Bel tempo grazie all'anticiclone di Santa Lucia, che nelle prossime ore porterà un po' di sereno su tutta Italia dopo una settimana di temperature basse, neve a bassa quota gelo e maltempo generalizzato. Ma, avvertono gli esperti di 3BMeteo, occhio alle insidie. Una situazione destinata a durare fino al 17-18 dicembre, quando sono attese nuove infiltrazioni di aria fredda destinate ad aumentare ulteriormente nei giorni successivi a ridosso di Natale.



L'alta pressione in arrivo porterà un netto miglioramento del tempo, anche se si tratterà di un "temporaneo capovolgimento". L'aria più stabile e mite in quota "associata ad un alta pressione di matrice sub tropicale in espansione verso l'Italia - si legge sul sito di 3BMeteo - determinerà una serie di giornate stabili e per lo più soleggiate ma non senza qualche insidia". A rendere non troppo apprezzabile il bel tempo saranno la nebbia, che tenderà "a ripresentarsi e a rinforzare sulle pianure del Nord" anche con fenomeni intensi e persistenti, e in aggiunta le infiltrazioni di aria più fredda dall'Europa orientale. L'effetto legato a questo fenomeno sarà una certa nuvolosità sulle regioni estreme meridionali, soprattutto quelle lungo l'Adriatico.

Dal punto di vista delle temperature, il quadro termico verrà sostanzialmente ribaltato "con temperature meno uniformi e spesso caratterizzate da notevoli inversioni termiche". Lo zero termico è destinato a salire fino a sfiorare i 3000m sulle Alpi centro occidentali e l'Appennino, mentre l'aria fredda nei bassi strati non si scalderà. Effetto pratico: di notte e al primo mattino si registreranno valori negativi in pianura e nelle valli e valori positivi in quota.

