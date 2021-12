Udine, fanno se*** sfrenato tutto il giorno? Il vicino li smaschera: "Frequenza, durata, intensità...". Imbarazzo totale

14 dicembre 2021 a

Strano ma vero. La vicenda arriva dritta dritta da Udine, in Friuli Venezia Giulia, dove una giovane coppia ha esasperato i vicini di casa. La ragione? Troppa passione, troppo rumore, e non soltanto quando si tratta di amplessi. E così, ecco che un vicino, esasperato, ha deciso di scrivere una lettera...

Il tutto avviene in un condominio degli anni '60, dove insomma l'insonorizzazione non è il massimo. La curiosa vicenda viene raccontata da Telefriuli.it, che racconta come un residente del palazzo, con moglie e due figlie piccole, è l'autore della già citata missiva.

"Buongiorno, sono l'inquilino del piano di sotto - esordisce -. Innanzitutto complimenti sentiti, perché dalle nostre evidenze per frequenza, intensità e durata voi del piano di sopra ci confermate l'esistenza e l'importanza dell'amore, quello bello. Forse vi sorprenderà ma vi ringraziamo, ci fate tornare in mente la nostra gioventù", spiega. E ancora: "Però... eh, sì, c'è un però. La vostra passione va contestualizzata: il condominio non è insonorizzato da un piano all'altro e il vostro letto deve essere un po' vecchiotto perché cigola e la vostra irruenza (di nuovo complimenti) lo sposta spesso dalla sua sede, grattando il pavimento", rincara la dosa.

Dunque il vicino racconta del suo imbarazzo nel sentire certi rumori alla presenza delle figlie piccole: "Sotto di voi abita una famiglia con due bambine: abbiamo dovuto portarle a credere che la signorina del piano di sopra sia un po' giocherellona, visto che salta spesso sul letto proprio come loro e sia una gran sbadatona, perché spostando il letto spesso inciampa o si fa male ai piedi e urla o si lamenta dal dolore... cara signorina lei ha ottenuto tutta la compassione delle nostre figlie", scrive con ironia.

Infine le scuse per il disturbo, le rimostranze per l'imbarazzo e una richiesta alla coppietta scatenata: "Non c'è un modo per dirvi quanto sia imbarazzante per noi farvi presente tutto questo, ci limitiamo a invitarvi ad apportare degli accorgimenti - se possibile alle vostre abitudini, in considerazione del contesto. Sarebbe carino che anche dopo una certa ora la musica e il vociare fosse a livelli un po' più bassi. Con invidia vi saluto", conclude il vicino.

