Roma, caserma in fiamme: il carabiniere si lancia nel vuoto, immagini impressionanti

Grande paura a Roma: un incendio è divampato nella caserma dei carabinieri Salvo d'Acquisto di Tor di Quinto, costringendo un agente a calarsi dalle finestre lasciandosi cadere nel vuoto. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco. Un'alta colonna di fumo si leva dal rogo ed è visibile dalle zone circostanti. Sui social hanno iniziato a circolare le immagini, impressionanti, dell'incendio: con le fiamme che facevano cadere cornicioni ed elementi architettonici dell'edificio.

Tra uffici e comandi diversi, la caserma ospita circa quattromila persone. Le fiamme sarebbero divampate nella la scuola nazionale selezione e reclutamento, dove si trovano in mattinata un centinaio di militari.

A lanciare l'allarme sono stati proprio alcuni militari. Mentre i pompieri sono intervenuti con le autobotti, alcune ali dell'edificio sono state subito evacuate a titolo prudenziale. Ad avere la peggio, come detto, il carabiniere che è stato costretto a gettarsi dalla finestra: un volo di una manciata di metri che l'ha comunque costretto alla corsa all'ospedale per accertamenti, rimasto lievemente ferito nonostante alcuni colleghi lo abbiano raggiunto per afferrarlo e attutirgli la caduta.

Notevoli anche i disagi alla circolazione, con viale Tor di Quinto parzialmente bloccato e la Polizia locale intervenuta per dirigere il traffico cercando d slamtilre il più velocemente possibile le inevitabili code.

