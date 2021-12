Falso cieco con invalidità e reddito di cittadinanza: come lo beccano in bici, scandalo italiano (e grillino)

15 dicembre 2021 a

a

a

Chiamarlo furbetto è riduttivo, qui siamo dinanzi a un truffatore seriale. Si tratta di un uomo che si è finto cieco per dieci anni, durante i quali ha percepito una pensione di invalidità. Ultimamente riceveva anche il reddito di cittadinanza, mentre in passato aveva fatto parte di un’organizzazione che pianificava e metteva in scena incidenti stradali con gravi mutilazioni di vittime, spesso diseredate o senza fissa dimora, a cui venivano spezzate le gambe o le braccia per aumentare i rimborsi delle assicurazioni.

Bolletta luce, 600 euro di multa e 2 anni di carcere: l'errore che ti rovina la vita

Il finto cieco è accusato di truffa aggravata: avrebbe arrecato un danno allo Stato per circa 170mila euro. Le indagini sono partite nel 2018, quando l’uomo aveva chiesto e ottenuto dalla motorizzazione di Palermo il rinnovo della patente di guida: ciò ha fatto scattare un allarme, dato che dal 2010 risultava percettore del sussidio come non vedente. A quel punto sono scattate le indagini, supportate da vari pedinamenti: quest’ultimi hanno prodotto risultati, dato che l’uomo è stato filmato mentre guidava la bicicletta o era impegnato a fare shopping guardando le vetrine dei negozi.

Video su questo argomento Reddito di cittadinanza, Giorgia Meloni all'attacco: "Questa cosa la fa uno Stato folle"

Il finto cieco è stato arrestato e gli sono stati sequestrati 3 auto, 3 moto, un magazzino e una bici elettrica. Come se non fosse abbastanza, l’uomo era anche titolare di un’autorimessa, ma nonostante ciò percepiva il reddito di cittadinanza. Non stupisce, dato che è la stessa persona che è stata condannata in primo grado a 14 anni e 10 mesi nell’ambito dell’operazione “Spacca Ossa”, condotta dai finanzieri palermitani nell’aprile 2019.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.