Solstizio d'inverno, oggi il giorno più corto dell'anno: allineamento dei pianeti, come si spiega l'anomalia

Oggi, martedì 21 dicembre, scocca ufficialmente l’ora dell’inverno. Il solstizio segna l’arrivo della stagione più fredda e coincide anche con il giorno più corto dell’anno, accompagnandolo in uno spettacolare allineamento dei pianeti che è visibile nel cielo subito dopo il tramonto. Per tradizione il 13 dicembre era considerato il giorno più breve dell’anno, ma ormai il 21 lo ha “superato”.

Rispetto a otto giorni fa, il sole è sorto alle 7.37 (ovvero sei minuti più tardi) e tramonterà alle 16.44 (circa tre minuti dopo). “In definitiva - si legge sul sito dell’Unione Astrofili Italiani - il sole resta sopra l’orizzonte circa tre minuti in meno rispetto al 13 dicembre”. C’è poi il discorso dell’allineamento dei pianeti, che genera uno spettacolo tutto da godere: Venere, Saturno e Giove risultano essere perfettamente allineati e per qualche giorno saranno ben visibili. “Il sole tramonta presto - ha dichiarato l’astrofilo Paolo Volpini - e ci consente di godere di questo allineamento, che ci accompagnerà ancora”.

“Venere, Saturno e Giove - ha aggiunto l’esperto dell’Unione Astrofili Italiani - ci regaleranno delle serate d’inverno davvero molto belle fino alla fine del mese. Approfittiamo di questi ultimi giorni di dicembre per ammirarli perché per Venere si avvicina la congiunzione con il sole e a gennaio scomparirà dalla nostra vista. In seguito anche Giove e Saturno - ha chiosato - saranno sempre più bassi sull’orizzonte”.

