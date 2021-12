Meteo, caldo africano a Capodanno? Smog e nubi, le conseguenze: dove si faticherà a respirare

29 dicembre 2021 a

Per il meteo per la fine dell'anno ci aspettano umidità, inversioni termiche e nebbie nelle valli e anche lungo i litorali. Le temperature saranno sopra le medie con valori anomali ed eccezionalmente miti per il periodo in collina e in montagna. Il culmine del potere anticiclonico lo avremo proprio nel giorno di Capodanno poi i valori inizieranno a diminuire per l'arrivo di correnti più instabili nel periodo della Befana.

Le zone di pianura del Nord e in parte anche le valli del Centro saranno dominate dalle foschie e anche le nebbie nel corso dei giorni soprattutto tra 1-2 gennaio anche durante le ore centrali e non solo al Nord ma anche al Centro. Nebbie che potranno dar luogo anche ad annuvolamenti bassi. In Val Padana i termometri saranno inchiodati su valori di temperatura ancora invernali con massime anche sotto ai 10°C.

Le zone più penalizzate da nebbie saranno le coste liguri, parte di quelle della Sardegna occidentale e settentrionale, i litorali toscani, il medio alto Adriatico e nella giornata di Capodanno a tratti anche il medio basso Tirreno. Il fenomeno sarà più presente nelle prime ore del mattino, ma localmente potrà perseverare anche nelle ore diurne. Nebbie e nubi basse localizzate potranno presentarsi anche sulla Sicilia occidentale e il Salento, prevedono le previsioni di 3BMeteo.

