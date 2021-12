Covid, tutti positivi al tampone o in quarantena. Il paese italiano in lockdown

31 dicembre 2021 a

Fabro ormai è un "paese fantasma". Sono tutti o positivi al tampone o in isolamento fiduciario. Un lockdown di fatto, insomma. In dieci giorni, infatti, in questo piccolo comune dell'Alto Orvietano, si è passati da 20 a 120 contagiati da Covid, in gran parte bambini e quindi famiglie. Così i 2.600 abitanti hanno responsabilmente scelto di non uscire di casa se non per necessità, riporta il Messaggero. Si esce per le scorte alimentari, e per lo più in automobile. Ovviamente tutti in mascherina.

Il sindaco Diego Masella spiega che "la situazione, nonostante l'alto numero di cittadini positivi al Covid-19, è sotto controllo. I focolai sono tutti di tipo familiare e tutti derivanti dai contagi avvenuti tra i più piccoli, i bambini della scuola per l'infanzia e della primaria".

"Fortunatamente non abbiamo alcuna ospedalizzazione, anzi molti dei casi sono del tutto asintomatici e altri presentano sintomi gestibili come forte raffreddore, tosse, qualcuno presenta qualche linea di febbre durata un giorno, non di più", racconta il primo cittadino. "In generale, nonostante il numero dei contagiati sia alto e in salita probabilmente ancora per qualche giorno, possiamo dire, almeno per il momento, che tutti stanno rispondendo bene al contagio. E tutti stanno seguendo le indicazioni dei sanitari restando in isolamento contumaciale presso i rispettivi domicili". Insomma, tutti in lockdown.

