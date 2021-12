Covid, raddoppiata in una settimana l'incidenza dei contagi. Le regioni che da lunedì vanno in giallo

31 dicembre 2021 a

È più che raddoppiata l'incidenza settimanale dei contagi da Covid che si attesta a 783 casi su 100.000 abitanti nel periodo che va dal 24 al 30 dicembre, contro i 351 per 100.000 abitanti registrati tra il 17 e il 23 dicembre, secondo il flusso dei dati del ministero Salute. È quanto emerge dai dati del monitoraggio della cabina di regia sull'epidemia da Sars-Cov- 2, riferiti dall'Istituto superiore di Sanità in una nota.

E cresce anche l'Rt. Nel periodo che va dal 7 al 20 dicembre, il parametro, medio calcolato sui casi sintomatici, si è attestato a 1,18, leggermente in aumento rispetto alla settimana precedente e ancora al di sopra della soglia epidemica. È stabile invece, ma ancora sopra la soglia epidemica - Rt 1,1 - l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero.

Sale poi il tasso di occupazione dei pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva che raggiunge la media nazionale del 12,9 per cento - secondo la rilevazione del ministero della Salute al 30 dicembre - rispetto al 10,7 per cento rilevato lo scorso 23 dicembre. Sostenuto l'aumento anche del livello di occupazione, da parte di pazienti Covid, dei reparti ordinari di area medica che si attesta al 17,1 per cento rispetto al 13,9.

In Italia 2 Regioni/Province autonome sono classificate a rischio alto, mentre 18 risultano a rischio moderato. Tra queste, 7 sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto. Solo una è classificata a rischio basso.

Da lunedì prossimo, 3 gennaio, la Lombardia abbandonerà la zona bianca e passerà in zona gialla. A comunicarlo è il presidente della Regione, Attilio Fontana. "I dati del monitoraggio settimanale confermano il superamento dei parametri da zona bianca, pertanto da lunedì prossimo la Lombardia passerà in zona gialla. Non ci sono variazioni sulle misure da rispettare da parte dei cittadini, perché l'utilizzo della mascherina all'aperto è già prevista per tutte le fasce, compresa quella bianca". In giallo anche Piemonte, Lazio e Sicilia.

