Emilia Romagna, si fa il vaccino col laccio emostatico: "Occlusione omerale", finisce in disgrazia

Pensavamo di averle viste tutte e invece no. Dopo il dentista che ha tentato di farsi vaccinare con un braccio in silicone, adesso c’è anche chi si è presentato all’hub vaccinale con un laccio emostatico sul braccio per bloccare il vaccino e non farlo circolare in corpo. Peccato che la sua non sia stata affatto una buona idea. E’ successo in Emilia Romagna.

Il no vax poi è finito in un pronto soccorso con il braccio nero e un’occlusione omerale, causata proprio dal laccio emostatico che si era legato attorno al braccio. Lo ha raccontato il medico Claudio Luca Biasi su Twitter: “Paziente che si presenta in ps con braccio nero e occlusione omerale. Interrogato spiega che si è vaccinato 2 giorni fa per lavorare, ma intendeva evitare che il vaccino entrasse nel corpo e, seguendo consigli medico internet, ha tenuto laccio emostatico sopra e sotto sito inoculo”.

Il medico ha spiegato che l’uomo avrebbe tenuto il laccio per ben 24 ore: “Ora ha sofferenza nervosa dell’ulnare, è stato operato per riaprire vaso e probabilmente residuerà parziale invalidità. Un genio!”. Ma le storie assurde non finiscono qui: ieri in Toscana un medico ha dichiarato falsamente di aver somministrato vaccini a pazienti no vax. Ora è accusato di falso, peculato e truffa.

