Daniela, la proposta indecente dal padre del fidanzato la notte di Natale: "Ti do 20mila euro se..."

Daniela ha ricevuto una proposta indecente proprio durante il cenone: "A Natale sono rimasta sola con il padre del mio fidanzato che mi ha detto che da quando io sono arrivata nella sua vita il figlio è un disastro", ha confessato ai I Lunatici su Radio2. "Non studia più, all'università è rimasto indietro, è sempre distratto. Per questo mi ha offerto 20.000 euro a una sola condizione. Lasciarlo. Io a lui voglio bene ma ho 24 anni e questa cifra mi farebbe comodo. E poi ci sono rimasta davvero malissimo".

Un racconto quello di Daniela che ha scatenato il dibattito andato avanti fino alle quattro del mattino con centinaia di chiamate e messaggi da parte di ascoltatrici e ascoltatori. Se qualcuno consigliava alla ragazza di prendere i soldi e sparire, altri di prenderli e dividerli con il fidanzato, alcuni, tra i quali i conduttori la invitavano a fare attenzione e a valutare bene le prossime mosse. Perché "l'amore non ha prezzo".

Ma quella di Daniela non è l'unica storia di questo tipo. In molti infatti hanno raccontato di aver subito enormi ingerenze da parte delle famiglie, loro o del partner, per troncare una relazione. Andrea, che ha chiamato verso l'una e mezza, ha raccontato: "Anche mio figlio aveva perso la testa per una donna negli anni dell'università. Gli dissi che o la lasciava e continuava a studiare oppure si doveva trovare un lavoro. Alla fine l'ha lasciata". "E poi si è laureato?", hanno chiesto i conduttori. "No", è stata la risposta. Forse perché la voglia di studiare non ha a che fare con l'amore?

