Covid, tragedia a Forlì: muore a 38 anni. Cura "fai da te" letale, come aveva cercato di curarsi

Un uomo di 38 anni di Forlì, non vaccinato, aveva preso il Covid e aveva tentato una cura "fai da te" in casa prima di arrivare poi in ospedale in condizioni ormai gravi ed è morto il primo dell'anno al Bufalini di Cesena. È quanto riporta in un articolo il Resto del Carino nonostante sulla vicenda la Ausl mantenga il più stretto riserbo, confermando soltanto che la vittima non si era mai vaccinato.

L'uomo, a quanto appreso, avrebbe contratto il coronavirus nello scorso mese di novembre, prendendo la fatale decisione di non rivolgersi subito alle strutture sanitarie, ma di provvedere con terapie casalinghe, fai da te, nella speranza di guarire presto.

La sua situazione clinica però sarebbe andata piano piano peggiorando, fino a costringere il 38enne a presentarsi, ai primi di dicembre, all'ospedale di Forlì. Il suo quadro clinico, pur non presentando, a quanto risulta, particolari patologie pregresse, è apparso subito molto compromesso da complicanze polmonari. Il personale sanitario ha tentato ogni terapia possibile ma le condizioni dell'uomo sono peggiorate. Alcuni giorni fa è stato quindi disposto il suo trasferimento d'urgenza al reparto di terapia intensiva dell'ospedale Bufalini di Cesena, dove, nonostante il prodigarsi dei medici, l'uomo è deceduto.

