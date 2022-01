Covid, lo scandalo tamponi: prezzi gonfiati, chi specula sulla pandemia

03 gennaio 2022 a

a

a

I tamponi in Italia sono davvero carissimi: si paga 15 euro per un rapido in farmacia e fino a 200 euro per un test molecolare fatto privatamente. Ma succede soltanto da noi, In Germania infatti il governo ha istituito una fitta rete di centri per i cittadini. Tutti hanno diritto a un test antigenico gratuito al giorno. I molecolari sono gratuiti se vengono prescritti dal medico e a pagamento se servono per viaggiare all'estero. Il prezzo, riporta il Fatto quotidiano, parte da 29 euro con la consegna in giornata, con 99 euro ci si assicura il risultato in quattro ore.

Covid a scuola, i non vaccinati a casa. "Discriminazione": Lega e M5s, rivolta dentro il governo

Non solo. I test antigenici e le mascherine Ffp2 si possono acquistare non solo in farmacia ma anche in tutti i supermercati. I test per l'autodiagnosi costano circa 2 euro l'uno (in Italia tra 10 e 15 euro) ma il prezzo si dimezza con una confezione da dieci. Le Ffp2 si comprano a un euro in buona parte dei negozi. Quindi meno che da noi, dove il prezzo minimo è 1,50.

Tasso di positività schizzato al 21,9 per cento. Aumentano decessi e terapie intensive: la Regione che rischia la zona arancione

In Francia poi i tamponi antigenici e molecolari sono gratuiti per i vaccinati. Per i non vaccinati il costo del tampone varia dai 25 euro per un antigenico in farmacia (30 euro la domenica) ai 43,89 euro per un molecolare in laboratorio. I tamponi sono gratuiti per i minorenni. L’auto test si acquista in farmacia a 5,20 euro.

Covid, tragedia a Forlì: muore a 38 anni. Cura "fai da te" letale, come aveva cercato di curarsi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.