Super green pass esteso? "Sono sicuro che Draghi...": la voce dal ministero della Salute, scatto matto ai no-vax

“Prevedo si arrivi a un’estensione del super green pass”. Così il sottosegretario Andrea Costa ha anticipato quella che potrebbe essere la prossima mossa dell’esecutivo presieduto da Mario Draghi. La variante Omicron ha ormai sfondato ogni barriera e sta dilagando in Italia, dove è già stato abbondantemente superato il milione di attualmente positivi (soltanto tra quelli riscontrati invia ufficiale).

L’unico modo per mettersi al riparo è il vaccino, che non riesce a evitare il contagio ma è invece molto efficace nel prevenire lo sviluppo della malattia grave. “L’estensione del super green pass sui luoghi di lavoro può aiutare a convincere una parte dei 5 milioni di non vaccinati”, ha dichiarato il sottosegretario alla Salute. L’obbligo di certificazione verde per tutti i lavoratori sarebbe di fatto un obbligo vaccinale: difficile immaginare che molte persone preferiscano rimanere senza impiego piuttosto che sottoporsi alla vaccinazione.

“C’è un confronto aperto nella maggioranza - ha confermato Costa - ma confido che anche stavolta il premier saprà trovare una sintesi e prevedo si arrivi a un’estensione del super green pass. Dobbiamo risolvere anche una serie di contraddizioni che oggi ci sono, come il fatto che a chi va a prendere un caffè viene chiesto il super green pass ma a chi lavora nello stesso esercizio no”.

