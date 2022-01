Vicenza, Manuel cade dal terrazzo e muore a 45 anni. Motivo? Sconvolgente

05 gennaio 2022 a

Una crisi ipoglicemica gli ha fatto perdere il controllo e Manuel Busato, operaio di 45 anni, è caduto dal terrazzo, morendo sul colpo. La tragedia è avvenuta il giorno di Capodanno a Marano Vicentino in provincia di Vicenza. L'uomo, padre di una bambina di un anno e in attesa del secondo figlio, soffriva da tempo di diabete. Fin da quando era ragazzo.

Il pomeriggio del 31 dicembre ha avuto una crisi ipoglicemica più forte del solito. Il calo della glicemia lo ha portato a uno stato confusionale che gli è stato fatale. In quel momento, come riporta Leggo, il 45enne era in compagnia della compagna e convivente Eleonora, che è stata anche la prima ad assisterlo. Per lui, però, non c'è stato molto da fare: ha perso l'equilibrio cadendo prima a terra, poi dal balcone del primo piano. A nulla sono serviti, purtroppo, i tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.

Stando a quanto trapelato finora, pare che Manuel fosse molto noto nella sua zona, anche per la carriera da giocatore nella squadra di calcio a 5 “Silva Marano”. Lavorava come operaio presso l'azienda “Esse2”, con sede nell'area industriale di Molina. La comunità e il sindaco della città hanno espresso vicinanza e solidarietà alla famiglia dell'uomo.

