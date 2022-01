Cdm, nuovo decreto: vaccino, green pass e scuola, ecco l'ultima spiaggia per non chiudere

05 gennaio 2022 a

a

a

Obbligo vaccinale e di super green pass al lavoro per gli over 50. E non solo. La cabina di regia ha messo a punto la bozza del nuovo decreto, ora vagliata dal Consiglio dei ministri. Il certificato verde rafforzato, ricordiamo, viene rilasciato solo a guariti e vaccinati. Nello specifico, il nuovo provvedimento conterrebbe: obbligo di vaccinazione per gli over 50 che non lavorano (fino al 15 giugno) e obbligo di super green pass, dal 15 febbraio, per tutti gli over 50 sui luoghi di lavoro pubblici e privati. Chi non lo avrà, come anticipa il Corriere della Sera, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, potrà essere sospeso "per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi", rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

"Assolutamente insufficiente". Raptus di Speranza, è caos con Lega e M5s: obbligo vaccinale, compromesso dopo la rissa?

Nella bozza si legge pure che tale obbligo varrebbe per tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri. Fanno eccezione solo i casi di "accertato pericolo per la salute". Secondo la bozza, poi, fino al 31 marzo dovranno essere muniti di super pass anche lavoratori e clienti dei servizi alla persona (estetisti, parrucchieri con obbligo che scatta dal 20 gennaio), dei servizi commerciali (come le banche: dal primo febbraio al 31 marzo), di negozi e centri commerciali (dal primo febbraio al 31 marzo). E pure gli utenti di uffici pubblici (dal primo febbraio al 31 marzo). Infine lavoratori e utenti di servizi pubblici come Poste, Inps, Inail (dal 1 febbraio al 31 marzo). Nessun obbligo per supermercati e farmacie.

Video su questo argomento I calciatori no-vax? "Dovranno rispettare la legge": la 'sentenza' di Mourinho

Sulla scuola, invece, il governo sarebbe favorevole alla riapertura il 10 gennaio. Le regole però dovrebbero essere diverse a seconda della fascia di età: da 0 a 6 anni, nel caso di 1 positivo in classe scatterà la quarantena per tutti; per le scuole primarie, scatterà la quarantena di 7 giorni per tutta la classe solo in caso di 2 positivi; per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, solo dal quarto caso in poi andrebbero tutti in dad.

Verso i 200mila contagi: bollettino, il peggio deve ancora venire. Ospedali al collasso: di quanto sono aumentati i ricoveri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.