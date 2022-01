Lotteria Italia, il "miracolo" a I soliti ignoti: chi (e dove) ha vinto 5 milioni di euro

07 gennaio 2022 a

a

a

La fortuna bacia Roma. Un distributore locale della Capitale, nello specifico. Lì infatti è stato venduto il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia. Il biglietto vincente è il "T 018060". Lo ha rivelato Amadeus nel corso della puntata speciale de I soliti ignoti, in onda su Rai 1. Per quanto riguarda gli altri premi, invece, il secondo da 2,5 milioni di euro è andato al tagliando "P 297147", venduto a Formigine in provincia di Modena.

"Devo comprare il latte", e vince un milione alla lotteria. Fortunato? No, finisce in disgrazia

Il terzo premio da 2 milioni di euro, invece, è andato al biglietto "E 263508", venduto a Magliano Sabina, in provincia di Rieti. Il quarto da 1,5 milioni al tagliando "N 330633", venduto a Roma. E il quinto, infine, quello da 1 milione di euro, se l'è aggiudicato il biglietto "D 137599", venduto a Trapani. I premi assegnati quest'anno sono ben 165, per un totale di 16.806.000 euro. Dieci i premi di seconda categoria, da 100mila euro ciascuno, e 150 i premi di terza categoria, da 20mila euro ciascuno. Ai rivenditori dei biglietti vincenti, invece, sono stati attribuiti premi per un importo complessivo pari a 96mila euro.

Lotteria col botto: vince 100mila euro con pochi spicci. Ravenna choc: chi è il fortunato

"Gli introiti per questa edizione della Lotteria Italia sono stati notevoli e, per la prima volta, i primi 5 premi saranno tutti milionari". Lo ha annunciato il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna. E in effetti quest'anno c'è stato un vero e proprio boom di vendite: sono quasi 6,4 milioni i biglietti venduti, con una raccolta che sfiora i 32 milioni di euro.

Superenalotto, addio: ecco che fine fa la lotteria italiana, scommettitori nel dramma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.