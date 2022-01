Meteo, dopo la tregua la mazzata: vortici gelidi, neve e burrasche di vento. Le regioni condannate

08 gennaio 2022 a

L'Italia piomba nel freddo questo weekend a causa di una serie di perturbazioni provenienti dal Nord Atlantico, alimentate da una discesa di aria fredda di estrazione artica. Lo spiega il sito di 3Bmeteo. Le regioni più colpite saranno soprattutto quelle centrali e meridionali. Il tutto sarà accompagnato da maltempo, piogge intense e neve anche a quote basse.

Scendendo nel dettaglio delle giornate, oggi - sabato 8 gennaio - la perturbazione atlantica tralascerà l'area centro-settentrionale e interesserà invece la Sardegna e le regioni meridionali, con piogge e rovesci soprattutto in Puglia, Calabria, Basilicata e nord Sicilia. L'aria fredda favorirà anche delle nevicate, in particolar modo sull'Appennino. Ma anche venti forti e temperature in calo in tutta Italia. In serata invece sono previste nevicate sui settori di confine franco-svizzeri.

Buone notizie per domenica 9 gennaio, quando la vecchia perturbazione abbandonerà le regioni meridionali e il tempo tornerà a migliorare. Diversa la situazione al Centro-Nord, dove aumenterà la nuvolosità, con nevicate sulle Alpi a quote basse e qualche pioggia isolata nella prima parte della mattinata. Nel corso della giornata, poi, torneranno piogge e rovesci anche nell'area centro-meridionale, fino a coinvolgere la Puglia entro sera. 3Bmeteo spiega pure che è prevista neve in collina o in pianura su Marche, Umbria e Toscana orientale.

