Alto Adige, un secondo di distrazione e il dramma in hotel: morto affogato il figlio di 2 anni

10 gennaio 2022 a

a

a

Tragedia in Val d'Isarco: è annegato nella piscina di un albergo in Alto Adige un bambino di due anni. Il piccolo era in vacanza con la famiglia. Assieme a lui, infatti, la madre, il padre e i due fratelli. La tragedia è accaduta sabato 8 gennaio in un momento di distrazione dei genitori. La coppia, appena si è accorta dell'accaduto, è corsa dal figlio ma per lui non c'è stato molto da fare. Il bambino aveva già perso i sensi.

Vince alla lotteria ma muore annegato prima di ritirare i soldi: la surreale fine di quest'uomo

L'allarme è scattato subito ed è sopraggiunto il personale sanitario che ha rianimato il piccolo, poi trasferito d'urgenza all’ospedale di Bressanone. Qui i medici hanno constatato che le condizioni del bambino erano particolarmente critiche e hanno disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale di Innsbruck. Neanche le cure della clinica austriaca sono riuscite a salvarlo: il piccolo non è sopravvissuto, perdendo la vita nel corso della notte.

Un cadavere nella piscina del centro termale, dramma a Verbania: l'ipotesi choc sulla morte di Chiara

Intanto, pochi giorni fa, per un fatto simile sono stati condannati i genitori del piccolo Tommaso Galizzi, il bimbo di 5 anni annegato ad agosto del 2019 nella piscina dell'hotel Abruzzo Marina di Silvi. Il papà Riccardo e la mamma Cristina Milesi, sono condannati con il rito alternativo a 4 mesi ciascuno con la condizionale.

Video su questo argomento Catania sott'acqua, dramma in diretta. Così un 53enne è morto sotto la sua auto: girano il video, immagini forti | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.