Papa Francesco, il vescovo non benedice i gay? La decisione del Pontefice, terremoto in Vaticano

Aveva bocciato la benedizione alle coppie gay, adesso viene spedito da Papa Francesco a fare il vescovo a Reggio Emilia. Questa volta a saltare, in curia, è la testa di Giacomo Morandi, segretario della Congregazione per la Fede. Stando ad alcune voci, riportate dal Messaggero, da tempo la sua posizione appariva in bilico. Soprattutto dopo che l'anno scorso aveva fatto pubblicare il responso dottrinale - negativo - relativo alla benedizione alle coppie gay.

Nonostante l'approvazione del Pontefice, qualcosa deve essere andato storto, perché quel responso poi avrebbe complicato parecchio la sua posizione. Tanto che Bergoglio ha pensato a una mossa a sorpresa, concretizzatasi oggi con questa rimozione soft. La Congregazione per la Fede si era espressa sull'argomento "coppie omosessuali" a seguito delle richieste di tanti vescovi, che chiedevano come comportarsi nelle proprie diocesi di fronte a quelle coppie. A stilare il documento era stato proprio Morandi.

Il documento recitava: "Non è lecito impartire una benedizione a relazioni, o a partenariati anche stabili, che implicano una prassi sessuale fuori dal matrimonio, come è il caso delle unioni fra persone dello stesso sesso". E alla fine: "Il Sommo Pontefice Francesco, nel corso di un’Udienza concessa al sottoscritto Segretario di questa Congregazione, è stato informato e ha dato il suo assenso alla pubblicazione del suddetto Responsum ad dubium, con annessa Nota esplicativa".

