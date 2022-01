Meteo, "nocciolo gelido". Mercoledì con temperature da incubo e neve, le aree colpite

11 gennaio 2022 a

La tregua-meteo durerà ancora solo poche ore. La conferma arriva dalle ultime previsioni degli esperti di 3bMeteo, che premetto come il "profondo vortice sullo Ionio continuerà a far affluire correnti fredde da nordest sull'Italia, responsabili di una certa instabilità sulle regioni adriatiche centro-meridionali e su parte del Meridione, con possibilità ancora di qualche pioggia o nevicata a quote collinari martedì". Insomma, al massimo qualche pioggia al Meridione ma bel tempo, nella giornata di oggi, martedì 11 gennaio, sulle regioni Tirreniche e su tutto il Nord Italia.

Meteo, "impulso gelido": senza precedenti in Italia, dove sta per nevicare | Mappa

A cambiare il quadro, domani, mercoledì 12 gennaio, l'irruzione di "un nocciolo di aria molto fredda di provenienza balcanica, incanalato nel flusso nordorientale", che si abbatterà rapidamente sul Mediterraneo centrale per poi arrivare sul Terreno. Il fenomeno atmosferico genererà una ripresa dell'instabilità delle condizioni atmosferiche nella prima parte di martedì su tutte le regioni centrali, con un brusco calo delle temperature e nevicata a quote molto basse, anche in pianura.

Il passaggio dovrebbe essere però rapido e potrebbe risolversi anche nell'arco di una sola giornata, quella di domani, appunto. Di seguito, e nel dettaglio, le previsioni per domani: "Veloci rovesci di neve tra notte e mattino fino in pianura su Marche, Umbria, Abruzzo, ma a tratti anche sul Lazio, in particolare su Viterbese e Reatino; neve anche sui Castelli Romani e fiocchi misti a pioggia non esclusi anche su Roma. In mattinata miglioramento e tendenza ad ampie schiarite sul versante tirrenico, mentre insisterà una certa variabilità su quello adriatico con deboli piogge sulle zone interne o neve dai 100m. Sul resto d'Italia variabilità in Sardegna con qualche pioggia o nevicata dai 300m, spiccata variabilità anche sulle regioni meridionali con qualche piovasco in Sicilia, in estensione la sera alla bassa Calabria, o nevicata dai 1200/1300m. Bel tempo al Nord. Temperature in generale diminuzione", concludono da 3bMeteo.

