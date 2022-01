Bollettino, Matteo Bassetti ferma il terrorismo di Speranza? "Il dossier è sul tavolo", conferme dal ministero

11 gennaio 2022 a

Il bollettino che ci accompagna tutti i giorni da due anni a questa parte potrebbe presto cessare di esistere, almeno nella forma in cui siamo stati abituati a conoscerlo. L’appello di Matteo Bassetti è stato subito accolto da Andrea Costa: il sottosegretario alla Salute ha condiviso la stessa posizione sul bollettino, che così com’è non ha senso, dato che il numero di contagi provoca solo ansia ma non restituisce la reale situazione epidemiologica.

“Condivido la posizione di Bassetti - ha dichiarato Costa all’Ansa - circa l’inutilità di un report giornaliero dei contagi, perché il numero dei contagi di per sé non dice nulla. Da parte mia ho proposto anche al ministro della Salute di fare una riflessione sull’attuale sistema di report e la mia posizione è condivisa dal mio partito Noi con l’Italia. Mi auguro che possa diventare maggioritaria all’interno della maggioranza”. Secondo il sottosegretario alla Salute, in questo momento è necessario “soffermarsi essenzialmente sui dati delle ospedalizzazioni e occupazione delle terapie intensive”.

Oggi l’obiettivo è infatti diverso, essendo entrato in gioco il vaccino: “Dobbiamo ridurre la pressione sugli ospedali e fare in modo che questi possano garantire tutte le cure anche ai pazienti non Covid. Dunque attualmente il dato relativo al numero dei contagi quotidiano non è così cruciale, ma lo sono i dati sulle ospedalizzazioni”.

