Bollettino 11 gennaio: nuovo record di contagi e 294 morti, una bomba sugli ospedali. L'ombra del secondo booster

Nuovo record di casi di Covid. Era largamente atteso, dopo il solito calo del lunedì dettato dal numero dimezzato di tamponi analizzati. La situazione epidemiologica dell’Italia si conferma quindi in peggioramento: il bollettino di oggi, martedì 11 gennaio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 220.532 contagiati, 90.456 guariti e 294 morti a fronte di 1.375.514 test, con il tasso di positività che è stato rilevato al 16% (-0,6 rispetto a ieri).

Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione continua ad aumentare. Sebbene il vaccino si stia dimostrando molto efficace nel prevenire lo sviluppo della malattia grave, allo stesso tempo con così tanti contagi e con ancora milioni di no-vax in circolazione è chiaro che gli ospedali sono destinati a sovraccaricarsi. Oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +727 (17.067 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +71 (1.677) a fronte di 185 nuovi ingressi.

Nel frattempo nella comunità scientifica è in corso la discussione sul nuovo vaccino e su un’eventuale seconda dose booster. Gli esperti dell’Oms sostengono che “sono necessari e andrebbero sviluppati vaccini contro il Covid che abbiano un alto impatto sulla prevenzione dell’infezione e della trasmissione”, mentre l’Ema ha fatto sapere che per ora “non ci sono dati a sostegno di una seconda dose di richiamo con i vaccini attuali”.

