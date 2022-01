Sofia, 11 anni: "Papà è morto, mamma disoccupata. Così io...". La lettera che sconvolge Roma e Italia

11 gennaio 2022 a

a

a

Una confessione sconvolgente che ha fatto parlare Roma e tutta Italia. Sofia, una bambina di 11 anni, ha scritto su Facebook per raccontare il proprio dramma familiare. Positiva al Covid e in isolamento, la sera del 5 gennaio ha scritto che da quando è morto suo padre, la vita sua e della madre Giulia è stata stravolta. La mamma era rimasta disoccupata e le difficoltà, ora, si sono ovviamente moltiplicate.



"Buonasera a tutti sono una ragazzina di 11 anni che cerca lavoro per la propria Madre, ho perso mio padre da poco là sono iniziati i problemi vorremmo ricominciare a vivere normalmente però ci serve un aiutino. Ringrazio anticipatamente quelli che ci aiutano. Contattate lei per qualsiasi cosa sta cercando lavoro: Giulia Pellegrino". Sono queste le toccanti parole della ragazzina, piena di spirito d'iniziativa. Lei e la madre vivono in una casa del Comune nei pressi di Colli Albani e l'appello è stato subito rilanciato dalla pagina Facebook del suo quartiere, l'Appio-Latino/Tuscolano, che conta 50mila iscritti, e poi dal Messaggero.



Qualcuno ha criticato la scelta della bimba ("Non sei un po’ troppo piccolina, non era meglio che scrivesse tua mamma?") ma la stragrande maggioranza ha mostrato vero affetto e solidarietà. Sofia ha ringraziato tutti coloro che hanno commentato: "Comunque se non riesco a rispondervi magari vi lascerò un mi piace al commento giusto per fare vedere che vi ho letto e vi ringrazio". A questo punto è uscita allo scoperto la madre, 43enne nata in Romania ma ormai italiana d'adozione: "Roma ormai è la mia unica e vera casa - ha spiegato Giulia -, sono stata sposata felicemente per 22 anni, in cui avevamo tanto desiderato un figlio e finalmente dopo 11 anni è arrivata Sofia, una bambina splendida e intelligente. Fa la prima media e da quando è morto il padre è maturata tantissimo, diventando iperprotettiva nei miei confronti". Il marito, diabetico, è morto dopo essere stato ricoverato in agosto per un intervento che sembrava di routine: "Gli hanno scoperto un tumore al sangue che se l'è portato via in poche settimane" ."Prima del Covid - ha confessato la vedova - lavoravo in un albergo e in un B&B, poi con la mancanza di turisti ho perso il lavoro. Mia figlia mi vede triste e non lo accetta. Tanti sconosciuti hanno iniziato a contattarmi, sono andata da Sofia e l'ho sgridata, dicendole di cancellare tutto, non volevo che si pensasse che glielo avessi suggerito io".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.