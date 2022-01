Claudio Formenton si innamora di un'ivoriana e vola in Africa: rapito per tre giorni, chi è davvero "Olivia"

11 gennaio 2022 a

Si era invaghito di una certa Olivia Martens, al punto da volare fino in Africa per lei. Sul più bello la favola si è però trasformata in un incubo per Claudio Formenton, un imprenditore di 64 anni che lo scorso 27 novembre si era preso una settimana di vacanza per volare fino in Costa d’Avorio. Non appena sbarcato all’aeroporto di Abidjan, ad accoglierlo ha trovato un tassista con in mano una targhetta con su scritto il suo cognome.

Ed è lì che è iniziato il dramma, dato che Formenton è stato sequestrato e spostato da un covo all’altro per tre giorni. Poi le forze dell’ordine locali sono riuscite a rintracciarlo e a liberarlo con una vero e proprio blitz. Una volta tornato in Italia, è stata aperta un’inchiesta da parte della Procura di Roma: stando a quanto riportato dal Corriere del Veneto, tale inchiesta sarebbe arrivata a un punto di svolta. Formenton era stato contattato sui social da una certa Olivia Martens, una ragazza ivoriana che si era confidata con lui, soprattutto in merito a presunti problemi giudiziari e all’impossibilità di pagare gli avvocati.

Il rapimento farebbe quindi parte di un piano criminale, al punto che gli inquirenti dubitano fortemente che la ragazza ivoriana esista davvero. Anche perché pare che Formenton non sia l’unica vittima di Olivia Martens: avrebbe contattato altri italiani facoltosi.

