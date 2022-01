Striscia la notizia, le mascherine FFP2 irregolari: come riconoscere quelle tarocche e pericolose

11 gennaio 2022 a

Occhio alle mascherine FFP2 "tarocche". A Striscia la notizia, l'inviato Moreno Morello torna a parlare delle nuove disposizioni di governo per arginare il Covid, sottolineando il caos della "corsa" ai dispositivi, diventati obbligatori anche per i bambini sopra i 6 anni.

"Se devono salire in bus o se frequentano una scuola secondaria e hanno un caso di positività in classe, sono obbligati a indossarle", spiega lo storico volto del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci. E via in negozi, supermercati e farmacie per acquistarli, sebbene il dottor Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma, avesse confermato sempre a Striscia come di fatto le FFP2 per bambini "non esistano". Sono prodotti infatti ideati e certificati per adulti. Eppure in farmacia vengono vendute in "taglia bambino". "A trarre in inganno qualche farmacista sono i fornitori, che inviano cataloghi e listini con riportata la dicitura FFP2 kids, alcune che sembrano addirittura autorizzata dell'Inail".



Appena Morello telefona a uno dei fornitori, a tempo di record sul web le mascherine precedentemente catalogate come "kids" diventano magicamente "small size", "con tanto di mascherina a coprire l'immagine dei bambini". C'è poi il grande dubbio sui controlli: "Ma li faranno veramente?". Il blitz di Morello in un negozio gestito da proprietari cinesi dimostra come su molte confezioni di FFP2, vendute peraltro a prezzi stracciati, presentino diverse inquietanti irregolarità.

