Papa Francesco in giro per Roma: una foto pazzesca, chi e dove lo ha paparazzato

La foto di Papa Francesco ha iniziato a fare il giro di Twitter, per poi essere ripresa da vari siti, compreso quello di Avvenire. Il Santo Padre è stato pizzicato mentre usciva, in tunica bianca e mascherina anti Covid d'ordinanza sul volto, da un negozio di dischi e articoli musicali di Roma, in zona Pantheon. Uno scatto di straordinaria quotidianità e "umanità", che testimonia la vocazione "romana" di Bergoglio.

Un "blitz" che ha colto di sorpresa i fedeli e gli utenti di Twitter, che hanno iniziato a interrogarsi se la foto fosse vera o un fake, un fotomontaggio. E se fosse di oggi o uscita da un (recente) archivio, per uno dei tanti scherzetti di social. A stretto giro di posta, la conferma: la foto è di oggi, e soprattutto è vera. Siamo intorno alle 17.10 e il Pontefice varca l'ingresso del negozio Stereosound, in via della Minerva.

Il Papa ha parlato con la proprietaria, che come sottolinea Avvenire è una sua amica, da molto tempo. A "paparazzarlo" sul marciapiede è stato il vaticanista spagnolo Javier Martínez-Brocal, direttore dell’agenzia Rome Reports, che ha subito diffuso lo scatto sul web. Una strana, fortunata coincidenza oppure il segugio stava seguendo passo passo il pontefice, magari dopo aver ricevuto una soffiata sui suoi spostamenti romani?

Di sicuro, Bergoglio è un grande appassionato di musica ed era un "cliente di vecchia data" del negozio, di dischi, già prima di diventare Pontefice. "Lo frequentava quando da cardinale passava per Roma - si legge su Avvenire -. Ai titolari il Papa aveva promesso di tornare a trovarli: e adesso ci è riuscito. La visita è durata una decina di minuti. Francesco non ha comprato nulla ma i negozianti gli hanno regalato un disco di musica classica", con cui è tornato nella sua residenza in Vaticano a bordo di una Fiat 500.

