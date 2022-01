Covid, il medicinale sparito dalle farmacie italiane: un caso gravissimo

13 gennaio 2022 a

Un farmaco molto noto, utile a curare le infezioni delle vie respiratorie, è ormai introvabile in tutte - o quasi - le farmacie d'Italia. Si tratta di Zitromax, uno dei medicinali maggiormente prescritti contro i sintomi del Covid. Le confezioni stanno scomparendo dagli scaffali proprio mentre Omicron fa lievitare il numero di contagi. Cos'è nello specifico? Un antibiotico che combatte l’infezione a livello delle alte vie respiratorie. Ecco perché è stato inserito pure tra i protocolli di cure stilati dal ministero della Salute.

"Faccio l’ordine ogni giorno, tre volte al giorno, ma non c’è niente da fare. Siamo in rete con i fornitori di tutta Italia, Brescia, Bologna, Foggia, Pisa. Ma non si trova", ha spiegato a Repubblica un farmacista romano, il dottor Pietro Minonzi. Il problema, però, non riguarda solo Zitromax, ma anche il farmaco equivalente. E la situazione appare ancora più drammatica per la formulazione pediatrica, quella in sciroppo.

Anche sui social si è scatenato il panico. In diversi gruppi Facebook per esempio sono partiti appelli disperati e consigli su dove trovare le ultime bottiglie disponibili. Un caso, in particolare, evidenzia la drammaticità della situazione. A Sperlonga - racconta il quotidiano diretto da Molinari - la mamma di due bimbe malate di Covid di 2 e 6 anni, dopo giorni di ricerche, ha chiesto aiuto al popolo del web. E un volontario di Napoli è partito da casa sua per portare i farmaci alla famiglia. Nel frattempo anche Federfarma non sa quando e se il medicinale tornerà sugli scaffali.

