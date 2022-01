Mantova, il dramma dei gemelli morti a pochi giorni di distanza per Covid. Il vaccino e l'infezione in vacanza

13 gennaio 2022 a

Il destino ha voluto che morissero a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. Ma uno era vaccinato e l'altro no. Due gemelli di 71 anni originari di Cogozzo, frazione di Viadana, in provincia di Mantova, Carlantonio e Paolo Mantovani, sono stati stroncati dal Covid, come si legge sulla pagina Facebook della parrocchia Beata Vergine delle Grazie di Viadana che ha ricordato i due uomini, conosciuti da tutti anche perché figli della maestra del paese che li voleva medici. Erano sposati e avevano entrambi figli. Il virus li ha infettati durante una vacanza insieme a Diano Marina, in provincia di Imperia.

"Dopo pochi giorni dalla scomparsa del suo fratello gemello, ha concluso la sua esistenza terrena il caro Carlantonio Mantovani - si legge sulla pagina della parrocchia -. Informatore farmaceutico, come suo fratello, trascorreva con lui molto tempo durante i mesi invernali, mostrando un legame di sintonia molto profondo". Al contrario del fratello, Carlantonio aveva ricevuto due dosi di vaccino anti Covid ma nonostante questo è deceduto in ospedale a Milano, a pochi giorni di distanza dal gemello.

Anche la moglie di Paolo aveva deciso di non vaccinarsi ed è ora ricoverata per Covid in ospedale. "Anche lei è sempre stata contraria al vaccino. Ora è sotto il casco per l'ossigeno e rifiuta l'intubazione", racconta don Andrea al Corriere della Sera. Carlantonio e Paolo saranno sepolti insieme nella cappella di famiglia.

