Covid, la straziante storia di Massimo: perde moglie e genitori, ricoverati i figli neonati

La storia di Massimo Peluso è straziante. Nel giro di un anno ha perso i genitori e la moglie per Covid. E ora si trova solo a crescere cinque bambini. "Se potessi tornare indietro non avrei dubbi, visto come è andata a finire farei vaccinare mia moglie", ha raccontato al Gr1 Rai, il marito di Alessandra De Rosa, 31 anni. di Arzano, nel Napoletano, che ha contratto il corona-virus nell'ottobre scorso per morire un mese dopo al Policlinico Federico II di Napoli, dando alla luce due gemelli, nati prematuri ed entrambi positivi che oggi respirano grazie a un ventilatore. Sono in terapia intensiva.

"I bimbi ora stanno bene, hanno concluso il loro primo periodo di crescita, si chiamano Aurora Pia e Angelo Pio, i nomi li avevo scelti insieme a mia moglie" ha spiegato Peluso. Che ha aggiunto: "Alessandra non si era vaccinata su consiglio del suo ginecologo". La donna a ottobre aveva manifestato i primi sintomi: "All'inizio non abbiamo pensato al Covid", ha detto ancora il marito, "era atteso un parto gemellare, abbiamo attribuito la stanchezza allo stato di gravidanza, poi la situazione è precipitata".

Anche Peluso è risultato positivo: "Io avevo fatto già due dosi, ma non so come abbia potuto contrarre il virus insieme a mia moglie, resterà un punto interrogativo a vita", ricordando anche di aver perso, a causa del coronavirus, nel 2020, anche il padre di 70 anni e la madre di 58 nel giro di 20 giorni.

