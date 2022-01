Meteo, clima impazzito: la "bomba di calore", dove colpirà nel weekend. Inverno, addio?

13 gennaio 2022 a

Una nuova botta di calore mitigherà le temperature invernali. La bassa pressione che nella giornata di mercoledì ha addirittura portato fiocchi di neve a bassa quota sul Lazio sta per allontanarsi definitivamente dall'Italia, annidandosi - come spiega 3BMeteo - tra la Tunisia e la Sicilia. Solo in quell'area continueranno a esserci ancora per un po' rovesci, temporali, grandinate e persino neve a quote collinari.

Nel weekend, insomma, è attesa l'alta pressione delle Azzorre, che spazzerà via il gelo. Venerdì 14 gennaio sarà l'ultimo giorno di freddo, poi il meteo segnerà un miglioramento in tutta Italia. Con la possibilità di mettere via, almeno per qualche giorno, sciarpe e giacconi. Si tratta di un anticiclone di natura sub tropicale che porterà stabilità e clima più mite. Venerdì, nello specifico, il tempo sarà stabile e soleggiato su tutta l'Italia. Qualche locale foschia o banco di nebbia sarà visibile solo all'alba sulla Sardegna e nelle valli del centro.

Tra sabato 15 e domenica 16 gennaio, quindi, potremo godere di cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola. Da segnalare solo qualche foschia o banco di nebbia di notte e fino all'alba nelle valli del centro. Cosa che, soprattutto domenica, potrebbe portare a qualche annuvolamento tra la Toscana e la Liguria orientale. In ogni caso, le temperature saranno in lieve e ulteriore rialzo ovunque, spesso addirittura sopra la media.

