Francesco Amadori dei polli? Clamoroso caso in famiglia, perché ha licenziato sua nipote

"Parola di Francesco Amadori". Ricordate la pubblicità dei polli Amadori? Il fondatore dell'azienda più famosa d'Italia nel settore, che oggi ha 89 anni, è stato davvero di parola. Il gruppo infatti ha licenziato sua nipote, Francesca Amadori, 44 anni, perché "le regole valgono per tutti". E dunque anche per lei, erede del colosso. Lo stesso consorzio operativo "Gesco Spa" del gruppo con sede principale a Cesena "conferma che il rapporto lavorativo con Francesca Amadori si è concluso per motivazioni coerenti e rispettose dei principi e delle regole aziendali" e puntualizza che "tali regole sono valide per tutti i dipendenti senza distinzione alcuna". Ma le motivazioni, al momento, come riporta il Corriere della Sera, non sono state rese note.

Per diversi anni Francesca Amadori è stata la responsabile dell’area comunicazione del gruppo - dove era entrata nel 2004 - e presidente di Romagna Iniziative, un consorzio che riunisce alcune delle più importanti realtà imprenditoriali del territorio cesenate e romagnolo tra cui – oltre ad Amadori – anche gli altri colossi cesenati Technogym e Orogel e la riminese Sgr. La stessa Amadori ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica dopo il ben servito dell'azienda.

Il marchio Amadori era diventato famoso negli anni Novanta grazie ad alcuni spot televisivi che avevano come protagonista lo stesso Francesco Amadori, che alla fine degli anni Sessanta aveva fondato l’azienda con il fratello Arnaldo (uscito dal gruppo nel 1998). "Parola di Francesco Amadori", si concludevano sempre le pubblicità. Parole e fatti.

