Torino, a 3 anni cade dal balcone e muore: "Era ubriaco". Non è un incidente? Sospetti terrificanti

Un tragico incidente o qualcosa di più? Si indaga sulla morte della bambina di soli 3 anni che è precipitata dal quarto piano di un palazzo di via Milano, nel centro di Torino. Il fattaccio si è verificato intorno alle 21.45 di giovedì 13 gennaio: la piccola è stata subito trasportata in ospedale, dove è arrivata in condizioni disperate a causa del gravissimo trauma cranico, oltre che toracico, riportato dopo la caduta ci circa 12 metri.

Nonostante l’intervento d’urgenza, con tanto di delicata operazione neurochirurgica, la bambina è morta nella mattinata di oggi, venerdì 14 gennaio. La dinamica di quanto accaduto è poco chiara, gli investigatori sono al lavoro. Stando alle prime ricostruzioni, la piccola viveva con la madre, una cittadina italiana di 41 anni, mentre nella casa affianco c’era il patrigno, un marocchino 32enne. Quest’ultimo è apparso in evidente stato di alterazione, probabilmente ubriaco: al momento dell’incidente lui e la compagna non erano insieme, quindi andrà stabilito con chi fosse la bambina al momento della caduta.

Gli investigatori hanno anche acquisto il filmato di una telecamera di videosorveglianza che potrebbe aver ripreso l’episodio, almeno parzialmente. La posizione dell’uomo sembra essersi aggravata: tra l’altro non era solo in casa, ma con un altro uomo, portato anch’esso in Questura per essere interrogato. Tutte le piste al momento sono aperte.

