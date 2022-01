Smartphone, "gentile cliente...": ecco perché se ricevi questo messaggio lo devi buttare subito

14 gennaio 2022 a

a

a

“Gentile cliente, da aprile 2022, Tim avvierà il progressivo spegnimento della rete 3G, che sarà sostituita dalle tecnologie 4G e 5G”. È il messaggio che sta arrivando agli utenti che presto saranno costretti a cambiare il loro cellulare. A ricevere gli avvisi da parte di Tim sono infatti esclusivamente tre tipologie di clienti: quelli che hanno un telefono solo 3G e quindi molto datato; quelli che hanno uno smartphone 4G di prima generazione (di circa 10 anni fa); quelli che hanno una sim da 128K (inizio anni 2000).

Busta paga stravolta, cosa cambia dal 1° marzo: chi gode e chi viene stangato

“Poiché il tuo smartphone non supporta le chiamate con le nuove tecnologie - si legge ancora nel messaggio inviato da Tim - in assenza di rete 3G, userà la rete 2G per telefonare e inviare sms, ma non potrà più navigare contemporaneamente in internet sulla rete 4G. Per fruire al meglio della qualità della rete Tim, ti suggeriamo di valutare la sostituzione del vecchio smartphone”. Insomma, le opzioni sono due: cambiare telefono o tornare al 2G, che si usava negli anni ’90.

Bancomat, "prelievo non disponibile": i tuoi risparmi a rischio, cosa significa questo messaggio

L’abbandono del 3G è necessario per lasciare spazio a 4G e 5G che garantiscono più velocità, stabilità e servizi avanzati. Tra l’altro questa operazione messa in atto ora da Tim è già stata fatta da Vodafone nel 2021, mentre WindTre non ha ancora indicato quando procederà con lo spegnimento del 3G.

Pensioni, la stangata: via libera a quota 102, ecco quanti soldi si perdono

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.