Meteo, godetevi questi ultimi giorni di sole. "Irruzione di aria artica dai Balcani", cosa ci aspetta

Niente inverno in questo weekend per l'Italia che risentirà di tempo soleggiato e molto mite in particolare in montagna mentre in pianura prevarranno le inversioni termiche con foschie e nebbie soprattutto in Val Padana. Ma attenzione, avvertono gli esperti di 3bmeteo perché "le temperature tenderanno a diminuire già nella seconda parte di domenica per la discesa di un veloce fronte dal nord Europa che ci sfiorerà e poi ancor più nell'arco della prossima settimana che potrebbe addirittura culminare con un'irruzione di aria artica continentale.

Sabato 15 gennaio - Nord, soleggiato su tutti i settori con qualche foschia o isolato banco nebbia in serata-nottata sulla Val Padana occidentale e localmente sui litorali della Liguria. Centro, tempo soleggiato su tutti i settori con qualche foschia o locale banco di nebbia di notte e al primo mattino al mattino nelle valli della Toscana. Sud, condizioni di tempo stabile e soleggiato con qualche sporadico annuvolamento lungo le coste settentrionali della Sicilia e della Calabria. Temperature in lieve ulteriore aumento ovunque con massime sopra media specie in montagna.

Domenica 16 gennaio - Nord, locali annuvolamenti lungo la costa ligure dove non si esclude nella seconda parte della giornata qualche occasionale pioviggine. Sereno o poco nuvoloso altrove con qualche annuvolamento in transito tra il pomeriggio e la sera sulle Alpi centro orientali e il Nordest. Centro, qualche annuvolamento sulla Sardegna occidentale e la Toscana associato in Toscana a qualche isolata pioviggine in giornata lungo l'Appennino. Sereno o poco nuvoloso sulle altre zone con qualche foschia o banco di nebbia nelle valli al mattino. Sud, tempo stabile e soleggiato pur con qualche annuvolamento sterile sul basso Tirreno e in tendenza serale sui litorali della Campania. Temperature in lieve calo sulle Alpi, stabili altrove con qualche locale aumento al Sud.

