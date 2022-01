David Sassoli, l'ultima straziante frase alla moglie: "Così è davvero troppo presto"

15 gennaio 2022 a

Un discorso appassionato e straziante, quello della moglie Alessandra, per l'addio al marito David Sassoli, il giorno dei funerali. "Ci siamo cercati e trovati sui banchi di scuola, abbiamocamminato insieme fino a oggi e in questo tempo ti abbiamo sempre condiviso con gli altri. Famiglia e politica, famiglia e passione, altri luoghi e altri impegni, in cui hai costruito con tenacia il tuo modo di essere, il tuo modo di fare e i tuoi valori. Noi siamo stati il tuo punto fermo, ma dividerti e condividerti con altri ha prodotto quella cosa immensa cui stiamo assistendo in queste ore, nel coro unanime di riconoscimenti, nelle file di persone che vogliono salutarti, nei fiori e nei biglietti che abbiamo trovato l'altroieri al nostro ritorno, attaccati al portone in strada", ha raccontato davanti alla folta platea presnete nella chiaesa di Santa Maria degli Angeli a Roma

"Due settimane fa avevi capito già tutto, mentre noi speravamo l'impossibile. Sarà dura, durissima, ma in questi anni ci hai dimostrato che niente è impossibile. "Ho avuto una vita bella, decisamente molto bella, anche se un po' complicata, e finirla a 65 anni è davvero troppo presto", questo mi dicevi solo due settimane fa quando avevi capito già tutto mentre noi giocavamo a nascondere la realtà sperando l'impossibile. Troppo presto davvero per le tante cose che dovevamo ancora dirci, per i progetti che ancora avevamo, per disegnare il futuro che immaginavamo ancora per noi due e per i nostri ragazzi", ricorda ancora.

"Ce le diremo ancora, caro Davide, quelle cose, disegneremo quei progetti e immagineremo quel futuro distanti, insieme più di prima cammineremo certi della tua presenza, che ci accompagnerà ancora ma in un altro modo, più denso e profondo. Perché ciò che si condivide torna sempre indietro, più forte e più vero, perché il vuoto di una perdita può trasformarsi in un pieno di passione, valori e amore, perché l'amore non si divide, si moltiplica. Perché sarà dura, durissima, ma in questi anni ci hai dimostrato che niente è impossibile", ha poi concluso commossa.

