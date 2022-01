Vicenza, scoperta agghiacciante in un parcheggio: auto distrutta dalle fiamme, chi hanno trovato dentro

15 gennaio 2022 a

Una storia tragica quella che arriva da Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. In un’auto distrutta dalle fiamme è stato trovato il corpo carbonizzato di Graziano Gheller, 62 anni, bidello della scuola locale. La macabra scoperta risale alla mattina di venerdì 14 gennaio, intorno alle 5. La macchina bruciata si trovava nella frazione di Granella, davanti a un centro anziani.

A notare la vettura in fiamme è stato un passante, che subito ha fatto scattare l'allarme. Dopo l’sos sono arrivati sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Uno dei primi a commentare l’accaduto è stato il sindaco della città Luigi Pellanda: “Una notizia davvero triste e che ha colpito tutto il paese. Stamattina sono stato avvertito dai carabinieri, ho mandato gli operai comunali a ripulire il parcheggio. Tutto è al vaglio dei carabinieri, che indagano su questa brutta vicenda”.

Non si sa ancora nulla, però, sulla dinamica dell’accaduto. “I carabinieri stanno facendo le loro verifiche. Si sente dire che potrebbe essere stato un atto volontario, ma io che lo conoscevo bene non propendo proprio per questa ipotesi – ha spiegato il primo cittadino -. Piuttosto penso che si sia trattato di un incidente. Magari si è assopito, oppure ha avuto un malore, aveva una sigaretta accesa e da lì è partito il rogo, senza che Graziano sia riuscito a salvarsi. Ma attendiamo i riscontri delle indagini dei carabinieri”. Il 62enne – scrive Leggo - era divorziato e aveva due figli. “So che era assente da scuola da una quindicina di giorni per malattia”, ha aggiunto Pellanda. L’uomo viveva da solo, in affitto, in un alloggio a poca distanza dal parcheggio in cui è morto.

