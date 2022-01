Bollettino 16 gennaio, in calo i nuovi casi, diminuiscono anche i morti. Il tasso di positività risale al 16,1%

16 gennaio 2022 a

Sono 149.512 i nuovi casi di Covid in Italia, oggi domenica 16 gennaio. Ieri erano stati 180.426. Sale a 8.706.915 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi sono 248 (ieri 308), per un totale di 141.104 vittime da febbraio 2020.



Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 6.016.954 e 79.207 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 120.609). Gli attuali positivi risultano essere in tutto 2.548.857, pari a +78.010 rispetto a ieri (+72.019 il giorno prima). I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 927.846. Il tasso di positività sale al 16,1%; ieri era 14,48%.



Sono 1.691 i pazienti in terapia intensiva, 14 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 128. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.719, ovvero 349 in più rispetto a ieri. La regione con il maggior numero di casi odierni si conferma la Lombardia con 26.773 contagi, seguita da Campania (+17.677), Emilia Romagna (16.408), Veneto (+13.094), e Lazio (+12.994). La curva dell’epidemia sta rallentando, come ha anche confermato Franco Locatelli, il coordinatore del Cts. E le regioni vorrebbero eliminare il «sistema a colori». È questo l’orientamento dei governatori, che nella prossima Conferenza si riuniranno per discutere di una serie di temi sulle misure anti-Covid ed eventuali proposte da avanzare al governo.

