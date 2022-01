Papa Francesco, "la peste più grande". Indiscreto-terremoto dal Vaticano, chi è il nemico numero 1 del Pontefice

17 gennaio 2022 a

a

a

Il "chiacchiericcio" non piace a Papa Francesco. Anzi, pare che sia il suo nemico numero uno, l'avversario da scardinare a ogni costo. L'ultima occasione per ribadire la sua avversione nei confronti del "gossip" è stata l'udienza al capitolo generale dei Chierici Regolari Teatini, come riporta il Giornale. In quella circostanza il Pontefice ha definito questo problema interno alla Chiesa come la "peste più grande".

"In Vaticano non comanda Bergoglio". Chi è questa ragazza: donne e cardinali, insinuazioni-bomba

Non è la prima volta, però, che Bergoglio se la prende con chi chiacchiera. Lo scorso novembre, per esempio, aveva parlato di "laureati in chiacchiericcio". Mentre a settembre 2020 aveva avvertito su come "conflitti" ed "antagonismi" derivassero proprio dal "chiacchiericcio". Per il Papa, insomma, il pettegolezzo è alla base di molti problemi all'interno della Curia romana, ma in generale anche in tutti gli altri ambienti ecclesiastici.

Sapete da dove sta uscendo il Papa? Una foto pazzesca, chi lo ha paparazzato | Guarda

Bergoglio, inoltre, ha spesso legato l'esistenza del "chiacchiericcio" alla formazione di correnti interne al Vaticano, che nulla hanno a che fare con l'unità della Chiesa cui aspira il Pontefice. In quest'ottica vanno lette e interpretate le sue parole nell'udienza di qualche giorno fa: "Siate uomini consacrati, uomini di Vangelo, ma uomini. Se tu hai qualcosa contro l'altro...abbi i pantaloni di dirgli in faccia le cose o tacere. O quell'altro criterio, dirlo a chi può mettere rimedio, cioè i superiori. Non fare dei gruppetti, che questa è la spiritualità del 'tarlo', che fa cadere la forza d una comunità religiosa. Niente chiacchiericcio per favore".

Papa Francesco, il vescovo non benedice i gay? La decisione del Pontefice, terremoto in Vaticano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.