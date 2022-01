Meteo, il risveglio dell'inverno: quando e dove crollano le temperature, incubo artico

18 gennaio 2022 a

Il caldo e le temperature miti di questi giorni ci lasceranno molto presto. Su gran parte del Paese, infatti, adesso si attendono pioggia e freddo. Se l'inizio di questa settimana, quindi, è andato avanti all'insegna del tempo stabile, dominato dell'anticiclone, a partire da mercoledì 19 gennaio invece andremo incontro a un cambiamento più significativo. Come spiega 3BMeteo, un fronte freddo dal Nord Europa porterà a un graduale peggioramento prima sulle regioni del medio alto Tirreno, poi anche sulle Alpi confinali, dove arriverà anche qualche fiocco di neve.

Tra giovedì e venerdì il fronte scivolerà verso il Centro-Sud, spinto da aria fredda di origine artica. Di conseguenza ci saranno piogge sparse e nevicate anche a quote basse. Giovedì 20 gennaio, in particolare, ci saranno degli addensamenti a inizio giornata soprattutto su Lombardia, Emilia, Triveneto e confini alpini orientali, mentre inizierà a rasserenare al Nordovest e anche sul resto della Val Padana. Nuvoloso, invece, sulle regioni centrali, su quelle del basso Tirreno e sulle isole maggiori, con piogge sparse e deboli nevicate.

Nessun rovescio in Puglia, dove invece ci saranno delle schiarite. Venerdì, invece, prevarrà la stabilità al Nord. Mentre al Sud continueranno a esserci piogge e rovesci sparsi. Previste anche delle nevicate sull'Appennino già da quote collinari. Le temperature saranno comunque in brusca diminuzione ovunque.

