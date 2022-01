Omicron, terrore in Vaticano: due positivi "vicinissimi a Papa Francesco". Rumors dalla Santa Sede: le conseguenze

18 gennaio 2022 a

La variante Omicron arriva pure in Vaticano. Sia il Segretario di Stato Pietro Parolin sia Monsignor Edgar Peña Parra, il sostituto, sono risultati positivi al Covid. Il primo ha sintomi molto lievi, mentre il secondo è asintomatico. Entrambi avevano già ricevuto la terza dose di vaccino e adesso sono in isolamento fiduciario nei loro appartamenti, come ha fatto sapere la sala stampa vaticana. E' importante sottolineare, inoltre, che i due sono tra i principali collaboratori di Papa Francesco.

Il cardinale Parolin, in particolare, si sarebbe sottoposto al test tra domenica e lunedì. Nel frattempo si fanno sempre più stringenti le misure anti-Covid anche in Vaticano. Il personale sprovvisto di valido green pass comprovante o vaccinazione o guarigione, per esempio, non può assolutamente accedere al posto di lavoro. Il regolamento si estende anche ai collaboratori esterni, ai visitatori e agli utenti. Inoltre è obbligatorio l'uso della mascherina Ffp2 in tutti luoghi chiusi.

A motivare la stretta è stato "il perdurare e l'aggravarsi dell'attuale situazione di emergenza sanitaria e la necessità di adottare adeguate misure volte a contrastarla e a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività", si legge in un decreto generale firmato proprio dal cardinale Parolin il dicembre scorso. Positivo anche monsignor Riccardo Fontana, vescovo della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, le cui condizioni di salute - grazie anche alle tre le dosi di vaccino - sono buone: avrebbe sintomi lievissimi.

