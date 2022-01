Vaccini, Aifa ammette: "Nessun test per la carcinogenicità"

18 gennaio 2022 a

Sono stati effettuati test sui vaccini per la carcinogenicità ovvero geotosssicità? È questa una delle domande presenti nell’istanza d’accesso generalizzata presentata al Ministero della Salute, all’Istituto Superiore della Sanità, al Commissario Straordinario per l’emergenza, all’Ema e all’Aifa - dichiara l’avvocato Raffaele Di Monda –. Gli organi politici ovvero nominati dalla politica hanno risposto: "Non lo so - non ho dati". L’Ema ha restituito al mittente, rifiutandola, l’istanza d’accesso. L‘Aifa ammette che i test sulla carcinogenicità non devono essere effettuati sui vaccini così come indicato dalle linee guida dell’organizzazione mondiale della sanità datate 2005 e assolutamente non motivate.



Alla luce di tale argomentazione - continua Di Monda – è pronto il ricorso al TAR del Lazio al fine di far inserire tali verità nascoste all’interno del consenso informato che ogni cittadino sottoscrive al momento della inoculazione.

Un consenso informato, oggi meglio definirlo liberatoria di responsabilità a favore dello Stato, da dichiarare Nullo. Ognuno di noi, soprattutto fino a quando non vi è stato obbligo, aveva il diritto di conoscere quanto riconoscibile ma omesso.



