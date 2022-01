Meteo, Italia travolta dal gelo russo: crollo termico e neve, ecco dove e quando

19 gennaio 2022 a

Una ondata di gelo in arrivo dalla Russia sta per abbattersi sull’Italia. A riguardo le previsioni di 3B Meteo lasciano poco spazio a dubbi e interpretazioni: se oggi il cielo è generalmente sereno su tutto il territorio nazionale, da domani si verificherà un notevole peggioramento. La causa è da ricercare in un fronte di origine artica che è in discesa verso i Balcani e che quindi riuscirà ad estendere la sua influenza più ad ovest, coinvolgendo l’Italia tra giovedì e venerdì.

Ad essere interessate soprattutto le regioni centro-meridionali, mentre gli effetti dovrebbero essere molto più contenuti al Nord, fatta eccezione per qualche pioggia sulla bassa Val Padana. L’aria fredda proveniente dall’Artico darà luogo in Italia a un netto calo delle temperature, ma anche a nevicate sull’Appennino in abbassamento fino a quote collinari. Quindi a partire da domani, giovedì 20 gennaio, si noterà un cambio del meteo.

Addensamenti ad inizio giornata su Levante Ligure, Emilia, sudest Lombardia, basso Veneto e basso Friuli VG con qualche debole pioggia, inizia già a rasserenare al Nordovest e in giornata anche su buona parte della Val Padana. Nuvoloso sulle regioni centrali, su quelle del basso Tirreno e sulle isole maggiori con piogge sparse e deboli nevicate sull'Appennino centro-settentrionale dai 1000m, ma nel corso della giornata tende a migliorare sui settori settentrionali tirrenici. Insiste invece fino a sera qualche pioggia sul resto del Centro, basso Tirreno e nord Sicilia con piogge e rovesci sparsi ed un po' di neve sull'Appennino dai 1000m. In serata qualche fiocco di neve in arrivo sui confini alto atesini dai 500m.

