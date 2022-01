Caro bollette, CIFA Italia al governo: "Interventi immediati a favore di imprese e famiglie"

20 gennaio 2022 a

a

a

“Il sacrificio richiesto alle piccole e medie imprese durante le fasi più critiche dell’emergenza sanitaria e la grande capacità di resilienza dimostrata rischiano oggi di vanificarsi a fronte dell’inaspettato aumento del costo dell’energia che nuovamente mette in ginocchio le imprese, impossibilitate a sostenere ulteriori rincari”. Così Cifa Italia, tramite il presidente Cafà, nella nota in cui chiede al governo interventi immediati a favore di imprese e famiglie per porre un freno al caro energia.

“Buono il tentativo del Ministro Giorgetti - si legge ancora - di reperire risorse per cercare di non far pesare il caro energia alle famiglie e alle micro e piccole imprese, ma è necessario avviare contestualmente nuove politiche energetiche che portino ad accrescere la capacità di sfruttamento delle fonti interne di energia di cui il nostro Paese dispone”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.