Meteo, condanna balcanica: le conseguenze sull'Italia, cosa accadrà nel weekend

Venti freddi provenienti dai Balcani tormenteranno l'Italia questo weekend, provocando tempo instabile e caduta di neve anche a quote molto basse. Le temperature poi - scrive 3BMeteo - sono destinate ad abbassarsi un po' dappertutto per l'afflusso dell'aria fredda da Nord. La prima zona a essere colpita sabato 22 gennaio sarà il basso versante adriatico, con qualche pioggia in arrivo tra il pomeriggio e la sera sulla Puglia, tra Murge e Salento.

Sul resto d'Italia, invece, il tempo rimarrà piuttosto stabile e soleggiato, tranne qualche eccezione soprattutto sui confini alpini orientali. Particolarmente basse saranno le temperature al Sud, con valori decisamente inferiori alle medie, accompagnate da raffiche di vento settentrionale tra basso Adriatico e Ionio. Domenica 23, invece, sarà soleggiato o poco nuvoloso al Nord, mentre al Centro e in Sardegna sarà poco o parzialmente nuvoloso, con alcuni annuvolamenti in più sul versante adriatico, in particolare la sera in Abruzzo.

Maggiore instabilità nelle regioni meridionali, con qualche rovescio e deboli nevicate su Salento, Basilicata e Calabria. Atteso un peggioramento in serata, soprattutto su Molise e Puglia, a causa di un nuovo impulso freddo balcanico, che porterà con sé nubi, piogge e qualche fiocco di neve. I venti saranno un po' più deboli, stazionarie le temperature.

